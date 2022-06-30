Посольство России в Болгарии потребовало отменить решение о высылке дипломатов

Посольство РФ в Болгарии потребовало отменить решение о высылке 70 дипломатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объявление персонами нон грата семидесяти российских дипломатов является необоснованным провокационным актом. Об этом сказано в заявлении посольства России в Болгарии, обнародованном в четверг 30 июня.

Посольство потребовало от болгарского МИД отменить это решение.

«Считаем объявление персонами нон грата и неприемлемыми лицами 70 сотрудников российских загранучреждений на территории Республики Болгария беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом, подрывающим основу наших взаимоотношений», - цитирует ТАСС заявление посольства РФ в Софии.

Напомним, болгарский премьер-министр Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже.

«Российская сторона полностью отвергает эти обвинения», - сказано в заявлении посольства.

Российское дипломатическое учреждение отмечает, что если 1 июля Болгария не отзовет соответствующие ноты, российское посольство в Софии может быть закрыто, а «ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для отношений между Российской Федерацией и Республикой Болгария полностью ляжет на болгарскую сторону».

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата.