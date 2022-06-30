Россия ограничила экспорт риса и рисовой крупы до 31 декабря 2022 года

В России ограничили вывоз риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вывоз риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот из России временно ограничен. Об этом сообщили в четверг 30 июня в пресс-службе Минсельхоза РФ. Сообщается, что соответствующее постановление подписано российским правительством.

«Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ограничения будут действовать С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Они коснутся вывоза таких важных кормовых аминокислот, как L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид и DL-метионин.

Сообщается, что временных запрет на вывоз аминокислот, риса и рисовой крупы не распространяется на страны ЕАЭС. Также кормовые аминокислоты можно вывозить в Абхазию, Южную Осетию и ЛДНР и в целях оказания международной гуманитарной помощи, уточнили в Минсельхозе.

Напомним, в России с 15 апреля до 31 августа ограничен экспорт подсолнечного масла и жмыха.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений и продовольствия.