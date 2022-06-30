Путин заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений и продовольствия

Путин заявил, что Россия может поставлять на мировой рынок удобрения и продовольствие без ограничения. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет никаких ограничений на вывоз удобрений. Об этом российский лидер сказал в четверг 30 июня во время встречи в Москве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Путин подчеркнул, что Россия производит достаточно удобрений, чтобы не ограничивать их экспорт, это же касается и продовольственных товаров.

«Вопросы, которые вы поставили, являются чрезвычайно важными. Хочу сразу отметить, что у нас нет никаких ограничений на вывоз удобрений», - цитирует РИА Новости ответ Путина на вопрос Видодо о проблемах продовольственной безопасности и ситуации на рынках удобрения.

Российский президент заявил, что Россия производит удобрения в таких объемах, которые позволяют ей не только обеспечивать собственные потребности, но и без ограничений поставлять их на внешние рынки, добавив, что это относится и к продовольственным товарам.

Напомним, президент России Владимир Путин предупредил об угрозе ухудшения ситуации с продовольствием в мире и подчеркнул, что нужно принимать меры уже сейчас, чтобы ситуация в этой сфере в дальнейшем не стала трагической.

В то же время российский президент оценил влияние украинского зерна на положение на мировом рынке и заявил, что 5 млн тонн украинского зерна не влияют на мировые рынки.

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