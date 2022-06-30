Стали известны условия возвращения российских войск на остров Змеиный Фото: Александр КОЦ

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова прокомментировала вывод российских войск с острова Змеиный.

По ее словам, если российская сторона увидит угрозу для вывоза зерна с территории Украины и провокации со стороны Киева, то не исключено, что РФ вернет туда войска. Об этом пишет Lenta.ru.

- Нас упрекают в том, что мы якобы не даем возможности создания гумкоридора для вывоза зерна, что это может грозить мировым голодом. Это не так ... Не мы заминировали порты и затопили корабли. ... Мы не имеем права (допустить), чтобы нас обвиняли, - рассказала чиновница.

До этого "Известия" писали, что 30 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в качестве шага доброй воли ВС РФ выполнили поставленные задачи и покинули остров Змеиный. Тем самым, мировому сообществу продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу сельскохозпродукции с Украины.

Ранее "Российская газета" сообщала, что несколько дней назад противник в очередной раз предпринял попытку вернуть контроль над островом Змеиным. Как уточнили в военном ведомстве, эта попытка, как и все предыдущие, оказалась безуспешной - российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" успешно отразил атаку.