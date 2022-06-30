Как будет меняться стоимость золота до конца 2022: прогноз Фото: Мария ЛЕНЦ

К концу 2022 года цена тройской унции золота (31,1 грамма) вырастет на 37%, тем самым достигнув отметки 2,5 тысячи долларов. Такой прогноз дал основатель независимой финансово-консалтинговой компании "DS Consulting" Денис Саляхутдинов.

По мнению аналитика, прогноз сигнализирует о сильных перспективах драгметалла в этом году. Об этом пишет Газета.Ru.

- Инфляционные ожидания носят затяжной характер ... Можно ожидать значительного роста цены золота к концу 2022 года. ... Прогноз по цене золота на конец 2022 года до отметки 2,5 тысячи долларов сигнализирует о сильных перспективах драгметалла после падения его цены в конце 2021 года, - отметил эксперт.

Саляхутдинов добавил, что биржевая стоимость драгметалла во многом будет зависеть от укрепления доллара и ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом он отмечает, что российская сторона после ввода эмбарго на импорт золота со стороны ряда стран сможет компенсировать потери этих рынков в Азии.

Накануне RT писал, что замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о готовности России искать альтернативные направления для поставок золота после введения Вашингтоном запрета на его ввоз в США. Он также отметил, что российская сторона будет работать в тех условиях, которые складываются. По его мнению, в этой ситуации "нет ничего драматического, ничего кардинально меняющего общую картину".