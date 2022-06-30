Во Львове и пригороде переименовали 19 улиц, названия которых связаны с Россией

Во Львове и пригороде переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Львова в рамках дерусификации сменили названия восьми улиц. Еще 11 улиц были переименованы в пригороде. Об этом сообщил в социальных сетях в четверг 30 июня мэр Львова Андрей Садовой.

Так, улица Льва Толстого во Львове стала улицей Любомира Гузара (кардинал, бывший глава Украинской греко-католической церкви). Улица Карла Брюллова стала улицей Ирины Калинец (украинская поэтесса), а улице Дагестанская стала улицей Гостомельской.

Сменили названия улицы Циолковского, Лермонтова, Гагарина, Александра Невского и другие.

«Это только начало», - цитирует ТАСС сообщение главы городской администрации.

Напомним, мэр украинской столицы Виталий Кличко анонсировал переименования более 460 улиц, в том числе предлагалось переименовать улицу Льва Толстого в честь нацистского полка «Азов».

Также сообщалось, что в рамках дерусификации на Украине запрещают российскую литературу.

Почему на Украине думают по-русски, но защищать родной для себя язык не готовы, читайте здесь на kp.ru.