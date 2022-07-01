Президент Финляндии больше не будет играть в хоккей с Путиным Фото: Нигина БЕРОЕВА

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не будет больше играть в хоккей с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию la Repubblica

Журналисты также спросили Ниинистё о фотографии, на которой финский президент играет в хоккей с Путиным.

- Это был 2012 год, мой первый визит в Россию, - объяснил политик. - Нет, я бы больше не сыграл.

Что касается политики, то, по словам финского лидера, он не стал бы называть российского президента "партнером".

- В общем, Россия была не партнером, а соседом, которого нужно учитывать, - рассказал Ниинистё.

В прошлом году сообщалось, что команда "Легенды хоккея", за которую играл российский президент Владимир Путин во время матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, одержала победу со счетом 13:9. Глава государства вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в красном свитере под традиционным для него в таких матчах номером 11.