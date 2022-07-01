В России с 1 июля начала работу антиотмывочная платформа ЦБ "Знай своего клиента" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России с 1 июня 2022 года начинает в полной мере работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля, пишут РИА Новости.

Отмечается, что закон о создании на базе Банка России данного сервиса был подписан в прошлом году. Через него финансовые организации в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов - юрлиц и ИП.

Накануне сообщалось, что Банк России продолжает снимать ограничения, установленные ранее по операциям для физических лиц. Так, с 1 июля для физических лиц, которые являются российскими резидентами, устанавливается порог перевода со своего счета в российском банке на счет за рубежом в один миллион долларов США.

Уточняется, что деньги могут быть переведены резидентом как на собственный зарубежный счет, так и другим лицам, как в долларах США, так и в другой валюте.