Яир Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля Фото: REUTERS

В Израиле лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид в полночь с четверга на пятницу (время совпадает с московским) официально вступил в должность премьер-министра страны. Об этом объявили по госрадио "Кан". Таким образом он стал 14-м премьером в истории государства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил, что подал в отставку. Также политик сообщил о роспуске кнессета (парламента) страны.

Скоро в Израиле пройдут пятые парламентские выборы за последние четыре года. Лидеры ведущих партий после отставки Биньямина Нетаньяху с поста премьера в июне прошлого года договорились о ротации их лидеров в должности главы правительства.

Что касается Беннета, то он смог взять на себя ответственность за допущенные им ошибки. Политик признался, что сожалеет о том, что у него не вышло добиться большего успеха на должности премьер-министра страны.