Польша прекратила выплачивать пособия украинским беженцам

Польские власти прекратили выплачивать пособие украинским беженцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши приняли решение прекратить выплачивать пособия беженцам из Украины.

С начала спецоперации России в Польшу прибыло 4,3 миллиона украинцев. 1,5 миллиона из них остались в стране.

После этого Варшава запустила программы поддержки беженцев. В частности, в нескольких городах страны проезд на общественном транспорте для украинцев был бесплатным, а польским семьям, приютившим беженцев, платили 40 злотых (около девяти долларов) в сутки на человека. Последняя программа поддержки изначально действовала 60 дней, но была продлена еще на столько же дней. С 1 июля она закончилось.

Польские власти рассчитывают, что после отмены пособий беженцы устроятся на работу. В МВД страны полагают, что большинство украинцев могут адаптировать и самостоятельно зарабатывать деньги.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что в Европе растет недовольство украинскими беженцами: общество раздражает потребительское отношение и нежелание интегрироваться. По словам Асафова, трудоустроить всех беженцев практически невозможно, но европейцы продолжат помогать «сжав зубы» ради демонстрации антироссийской риторики.

До этого появилась информация, что муниципалитеты в Нидерландах готовятся к новому наплыву украинских беженцев из принимающих семей, которые не собираются оставлять украинцев одних в своем доме во время летних отпусков. Как передает местное издание, у частных лиц в районе Центрального и Западного Брабанта проживают около 1200 украинских беженцев. При этом пока неизвестно, сколько людей собирается на время выселить украинцев из своих домов. Муниципалитеты на данный момент не резервируют специальные места для таких беженцев, однако учитывают такое возможное прибытие в ближайшие недели.