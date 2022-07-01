Глава МИД Финляндии назвал кофе-брейк переломным моментом на переговорах с Турцией по НАТО Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переломным моментом во время переговоров с Турцией по урегулированию разногласий по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО стал кофе-брейк.

В опубликованном в пятницу, 1 июля интервью испанской газете El Mundo, глава внешнеполитического ведомства назвал успехом соглашение, подписанное с Турцией, отметив, что стороны долго вели переговоры, и «было много разных вариантов текста», а также несколько встреч в Брюсселе.

Как признался Хаависто, он не ожидал, что данный вопрос можно будет решить в ходе саммита НАТО в Мадриде, «потому что было много открытых вопросов». «Возможно, переломным моментом стал перерыв на кофе. Стороны сидели два часа, повторяя одни и те же фразы, но во время кофе-брейка мы нашли креативные идеи и смогли изменить текст, чтобы найти общее решение», - заявил он.

Хаависто отметил, что речь идет скорее всего о «политической декларации, чем юридическом соглашении». «Нам не нужно менять наше законодательство, и все будет сделано в соответствии с нашими существующими законами», - уточнил министр, отметив, что ключевым моментом станет укрепление сотрудничества, а также заявил о готовности получать информацию от турецких властей и «сотрудничать в вопросах, связанных с терроризмом».

Напомним, Турция долгое время выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, выдвинув несколько условий. В минувшую среду, 29 июня, Анкара согласилась на прием этих стран в альянс. Как писал сайт kp.ru, в тот же день блок сделал официальное предложение по вступлению.