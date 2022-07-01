Посол России предложил переименовать французские САУ «Цезарь» в «Нероны»

Российский посол предложил переименовать французские САУ «Цезарь» в «Нероны» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол во Франции Алексей Мешков предложил переименовать самоходные артиллерийские установки CAESAR в «Нероны». Он напомнил, что Париж поставляет вооружение на Украину якобы для защиты мирного населения.

- А вообще-то пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов», потому что они... бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР, — сказал Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

Нерон — римский император правивший в I веке н.э. Известен своей деспотичностью и жестокостью. В частности, по его приказу были казнены бывшая супруга Нерона Октавия и политические противники. Помимо этого, во время правления Нерона подвергались гонениям христиане.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон должен уйти со своего поста после того, как Россия объявила о захвате поставленных Францией на Украину САУ Caesar. Политик отметил, что Франция не только понесла значительные убытки, но и по сути бесплатно передала России технологии изготовления этого вида вооружения. До этого Уралвагонзавод, куда были доставлены захваченные российскими войсками на Украине французские артиллерийские установки, иронично поблагодарил Макрона. Штаб французской армии опроверг информацию о захвате установок, но при этом косвенно допустил, что это могло произойти.