Власти Германии потребовали от Литвы возобновить транзит товаров в Калининград

Власти Германия потребовали от Литвы возобновить транзит в Калининград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин возмущен действиями Вильнюса по блокаде перевозок товара в Калининград. Правительство ФРГ настаивает на снятии данного запрета. Об этом передает онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

По данным издания, немецкое правительство «возмущено действиями» Литвы. «Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что "это транспорт из России в Россию, это разрешено», - говорится в статье.

Напомним, 17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил об объявлении Литвой прекращения транзита санкционных грузов, уточнив, что под запрет попало около 50% товаров. Глава региона отметил, что республика грубо нарушила условия ее вступления в Европейский союз, которые предполагают свободный транзит в и из Калининградской области.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 30 июня, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Еврокомиссия может в ближайшее время обнародовать принципы обращения с товарами, попавшими под запрет на транзит через территорию республики.