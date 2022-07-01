Вице-премьер Белоусов призвал полностью обеспечить перевозки в Калининград

Андрей Белоусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Андрей Белоусов призвал полностью обеспечить поставки в Калининград, несмотря на санкции Запада. Он назвал ограничения Литвы беспрецедентными.

- Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозки пассажиров и грузов в Калининград и обратно должна быть обеспечена в полном объеме, — сказал он.

По мнению Белоусова, для этого потребуется устойчивое развитие паромных линий. Он подчеркнул, что их тарифы не должны сказываться на цене товаров.

Напомним, по информации Reuters, чиновники Евросоюза склоняются к компромиссному решению с Вильнюсом, чтобы ослабить напряжение с Россией. В настоящее время ЕС ведет переговоры, чтобы вывести Калининградскую область из-под действия санкций, пишет агентство. Соглашение о разрешении транзита в регион могут подписать в начале июля при условии отсутствия возражений со стороны Литвы, уточняется в сообщении.

До этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Россия может дать жесткий ответ на ограничение грузового транзита в Калининград, этот ответ может «перекрыть кислород» Литве. Политик назвал решение о запрете транзита российских товаров «хамским» и отметил, что отрицательные последствия наступят для Литвы.