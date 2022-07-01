Немецкий интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России Фото: Анастасия Осипова

Немецкий интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Bonprix прекратил свою работу в России, сообщается на сайте компании.

"Интернет-магазин, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по Москве с 30 июня 2022 года", - уточняется на странице русскоязычной версии сайта.

Также отмечается, что служба поддержки для клиентов магазина в настоящее время продолжает работать в обычном режиме, и все заказы, которые были оформлены до указанного времени, будут обработаны и доставлены.

Ранее стало известно, что польская компания LPP, которая является владельцем брендов одежды Reserved и Cropp, объявила о закрытии всех своих магазинов в России.

Также сообщалось, что ретейлеры Apple закрыли часть магазинов на территории России.