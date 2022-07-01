Эрдоган призвал "не суетиться" в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не будет двигаться без одобрения турецкого парламента, призвав «не суетиться» в данном вопросе.

Турецкий лидер отметил, что вступление в НАТО является долгим процессом, и неясно, сколько времени он займет, напомним, что процесс в отношении членства Македонии в альянсе «занял много лет».

«Это не то, что происходит сразу. Что они будут делать в этом процессе, по какому пути пойдут? Как только это произойдет, мы будем следить за этим процессом. Наш орган утверждения - это наш парламент. Без одобрения нашего парламента эта работа все равно не пойдет. Нет необходимости суетиться … Это нужно знать раз и навсегда», - заявил президент Турции.

Напомним, Турция долгое время выступала против вступления этих двух стран в Североатлантический альянс, выдвинув несколько условий. В минувшую среду, 29 июня, Анкара согласилась на прием Швеции и Финляндии в НАТО. Как писал сайт kp.ru, в тот же день блок сделал официальное предложение по вступлению.