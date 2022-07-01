Правила транзита товаров в Калининград могут прописать в новом пакете санкций Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый пакет санкционных мер Европейского союза в отношении Москвы может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, новый пакет антироссийских санкций предусматривает «корректировки» ранее принятых мер, в том числе, это может включать «корректировку правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград».

Напомним, 17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил об объявлении Литвой прекращения транзита санкционных грузов, отметив, что под запрет попало примерна половина всех. При этом глава региона подчеркнул, что страна грубо нарушила условия ее вступления в Евросоюз, предполагающие свободный транзит в и из Калининградской области.

Как писал сайт kp.ru, накануне онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что правительство Германии возмущено действиями литовских властей по блокаде перевозок товара в Калининград и настаивает на снятии такого запрета.