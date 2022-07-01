Эрдоган заявил, что Турция может начать военную операцию в Сирии "внезапно" Фото: REUTERS

Анкара работает над проведением военной операции на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что все может произойти «внезапно».

«У меня есть заявление на эту тему: мы можем прийти внезапно однажды ночью. Нет нужды суетиться. Не надо спешить», тем более что мы работаем в этом районе. Надеюсь, мы начнем операцию, когда настанет ее час», - заявил турецкий лидер после возвращения с саммита НАТО в Мадриде.

Ранее турецкие власти заявили, что ВС Турции полностью готовы к проведению трансграничной операции. По словам Эрдогана, основной целью планируемых действий в Сирии станет расширение 30-километровой зоны безопасности, которая была создана в октябре 2019 года после операции «Источник мира».

Как писал сайт kp.ru, Эрдоган в своей речи после саммита НАТО также заявил, что Турция не собирается воевать с Грецией, однако Афины нарушают воздушное пространство республики.