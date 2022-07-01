Глава Роспотребнадзора подписала постановление о снятии коронавирусных ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, которые были введены в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сказано в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Уточняется, что речь идет в частности об отмене масочного режима и социальной дистанции.

Как писал сайт kp.ru, Роспотребнадзор принял решение снять ограничения, которые были введены в России из-за пандемии коронавирусной инфекции. В том числе, отменяют масочный режим. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделали в Роспотребнадзоре, отметив продолжающиеся снижение интенсивности эпидпроцесса.

Таким образом, кроме обязательного ношения масок также отменяют ограничения в местах общественного питания и запрет на проведение массовых мероприятий. Роспотребнадзор отмечает, что при ухудшении обстановки с распространением коронавируса «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено».