В Британии рассказали, как Путин одним указом «щелкнул по носу» Запад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин указом о специальных экономических мерах в отношении месторождений нефтегазового «Сахалин – 2», пишут журналисты Financial Times.

Как напомнили авторы издания, российский лидер подписал указ, по которому оператор проекта Sakhalin Energy будет заменен на новое юридическое лицо, а имущество компании перейдет в собственность Российской Федерации. Газета отмечает, что тем самым глава государства предупредил производителей нефти из недружественных стран, которые имеют долю в «Сахалине – 2», что быстро и легко продать свои активы они не смогут.

По мнению журналистов издания, «Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль». Также они считают, что указ Путина в меньшей мере направлен против японских акционеров – компаний Mitsui и Mitsubishi. Помимо Shell, риски после этого решения есть и у британской British Petroleum и французской Total Energies.

Как писал сайт Kp.ru, президент РФ 30 июня подписал указ, согласно которому оператор проекта «Сахалин – 2» Sakhalin Energy будет сменен на российское юрлицо. Кроме того, все имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.