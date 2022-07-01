Reuters: Украина попросила Турцию задержать судно с зерном под российским флагом

Украина попросила Турцию задержать судно с зерном под российским флагом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины обратились к Турции с просьбой задержать судно «Жибек Жолы» под российским флагом, везущее украинское зерно из города Бердянск, рассказал представитель украинского Министерства иностранных дел.

По информации Reuters, на сухогрузе находилось 4,5 тысячи тонн зерна. Также офис генерального прокурора Украины направило Министерству юстиции Турции письмо, в котором упоминалось судно 7 тысячами тонн сельскохозяйственного груза, которое направляется в город Карасу.

В казахстанской компании KTZ Express агентству сообщили, что судно принадлежит ей, однако уточнили, что сухогруз был взят в аренду российской компанией Green Line, которая не фигурирует в списке санкций.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для вывоза зерна Украина должна разминировать подходы к портам.