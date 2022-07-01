США направят Украине новый пакет военной помощи на 820 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты направят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 820 миллионов долларов. Из них 50 миллионов долларов будут выделены на обеспечение помощи в сфере безопасности и 770 миллионов долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

«Сегодня днем Министерство обороны объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму 820 миллионов долларов», – сказано на сайте Пентагона.

Пакет помощи включает боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, зенитно-ракетные системы NASAMS, 150 тысяч снарядов для артиллерии калибра 155 мм, а также четыре дополнительных противоартиллерийских радара.

Отмечается, что на сегодняшний день США выделили Украине помощи на сумму 7,6 миллиарда долларов. В Пентагоне заверили в намерении оказывать Киеву поддержку «для удовлетворения ее меняющихся требований» в связи с боевыми действиями.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на миллиард долларов. В него должны были войти артиллерийское вооружение, средства береговой обороны и современные ракетные системы, уточнил глава Белого дома.