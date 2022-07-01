Зеленский считает, что НАТО надо равняться на Украину в вопросах улучшения европейской безопасности Фото: REUTERS

НАТО следует в вопросах формирования архитектуры европейской безопасности брать пример с Украины, считает украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с бывшим генеральным секретарем Североатлантического альянса Андерсом фон Расмуссеном.

«Владимир Зеленский отдельно коснулся вопроса роли НАТО в современной системе европейской безопасности. Он отметил, что до сих пор эта система не сталкивалась с такой войной и потому не имела четких алгоритмов реагирования. В то же время президент высказал убеждение, что на примере войны на Украине можно разработать конкретные действенные гарантии безопасности», – приводятся слова политика на сайте его офиса.

В ответ на заявления Зеленского экс-генсекретарь НАТО заверил, что приложит все усилия для обеспечения эффективной работы консультативной группы по Украине.

Как писал сайт kp.ru, украинский лидер сообщил о создании группы консультантов по Украине. Её возглавит экс-генсек НАТО Андерс фон Расмуссен.