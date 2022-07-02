Британские медики рассказали об особенностях вспышки оспы обезьян в Европе

Британские ученые рассказали, чем отличается "европейская" оспа обезьян от инфекции, ранее зафиксированной в других регионах. Фото: REUTERS

Симптомы оспы обезьян во время последней вспышки этой болезни в европейских странах заметно отличаются от проявлений инфекции во время прошлых вспышек в других регионах мира. К такому выводу пришли британские медики, исследовав 54 инфицированных жителей Лондона, заразившихся в результате гомосексуальных контактов.

Европейцы болеют оспой обезьян легче, но диагностировать ее сложнее, отметили исследователи.

«Наши наблюдения показывают, что распространяющиеся по Великобритании штаммы вирусной оспы обезьян значительно реже вызывают усталость, лихорадку и повышенную температуру тела, чем прошлые вспышки этой инфекции. Различается и характер, и место появления высыпаний. Это необходимо учитывать при постановке диагноза», - цитирует ТАСС опубликованные в журнале Lancet Infectious Diseases выводы экспертов.

Незаметные и мягкие симптомы осложняют своевременное выявление оспы обезьян у инфицированных, отмечают исследователи.

Ранее директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что число подтвержденных случаев заболеваний оспой обезьян выросло в последние две недели в три раза и превысило 4,5 тысячи лабораторно подтвержденных случаев по всему региону. По словам Клюге, в основном инфицированы люди в возрасте от 21 года до 40 лет, причем 99% зараженных мужчины