Spiegel рассказал о возмущении Литвы по поводу позиции Еврокомиссии по ситуации с Калининградом

Литва возмутилась позицией ЕС по вопросу грузового транзита в Калининград. Фото: REUTERS

Литва возмущена позицией Евросоюза по поводу запрета транзита грузов в Калининград. Об этом рассказывает немецкое издание Der Spiegel.

По информации издания, ЕС предполагает опубликовать юридическое разъяснение к четвертому пакету антироссийских санкций. В документе будет содержаться уточнение о том, что санкции не распространяются на перевозки в Калининград. В Вильнюсе этот шаг «воспринимается как поражение», отмечает Der Spiegel.

Издание прогнозирует, что последствия конфликта с Москвой для железнодорожного транспорта Литвы могут оказаться серьезными. Литовские железные дороги уже предполагают сокращение персонала и убытки порядка 150 миллионов евро в 2022 году.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что новый пакет антироссийских санкций предусматривает «корректировки» ранее принятых мер, в том числе, это может включать «корректировку правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград».