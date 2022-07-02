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Здоровье2 июля 2022 5:01

ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России

Представитель ВОЗ Вуйнович заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
ВОЗ оценивает риск появления оспы обезьян в России как высокий

ВОЗ оценивает риск появления оспы обезьян в России как высокий

Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения оспы в Европейском регионе, в том числе в России, как высокий. Об этом заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, прогноз связан с сообщениями о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев.

В связи с этим ВОЗ рекомендует странам максимально внимательно отслеживать ситуацию с оспой и в случае выявления заболевания тщательно проверять все контакты инфицированных, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Напомним, число подтвержденных случаев заболеваний оспой обезьян выросло в три раза за последние две недели. Об этом сообщил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, на Европу сейчас приходится почти 90% всех зарегистрированных в мире случае заболевания обезьяньей оспой.

Как ранее писал сайт kp.ru, комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.