Алексей Пушков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Израиль возмущен высказыванием посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что пособник фашистов Степан Бандера был якобы "борцом за свободу", но ФРГ "проглатывает всю эту агрессивную ересь", заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны", - написал Пушков в своем телеграм-канале, добавив, что не только Израиль, но и многие другие страны от этого "в шоке".

Как ранее писал сайт kp.ru, Алексей Пушков заявил, что Запад боится признать, что попытка изолировать Россию санкциями вредит его собственной экономике. По словам Пушкова, ситуация с российскими удобрениями, "серые" закупки которых тайно поощряют американские власти, стала показателем, что Соединенные Штаты уже не выдерживают собственные же ограничения.

Напомним, Андрей Мельник, назвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, надумал извиниться перед политиком. При этом с момента его высказывая к тому моменту прошло уже полтора месяца.