В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол

В России могут создать федеральный центр по оценке качества работы автошкол Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Министерство просвещения России выступило с инициативой создать федеральный центр по оценке качества подготовки водителей в автошколах. Соответствующее предложение адресовано ГИБДД и Рособрнадзору. Об этом рассказал замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибов.

"Предлагаю объединить наши усилия, ГИБДД и Рособрнадзора, и создать совместный федеральный ресурсный центр по оценке качества работы автошкол", - подчеркнул Грибов.

Новую структуру планируется наделить полномочиями проверять качество образования в автошколах и накладывать на них штрафные санкции вплоть до лишения лицензии и аккредитации.

Грибов выразил уверенность, что инициатива поможет улучшить качество обучения будущих водителей в России.

Как ранее писал сайт kp.ru, на отдельных участках российских автострад можно повысить предельно допустимую скорость до 150 км/ч. С соответствующим предложением в беседе с журналистами выступил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

Напомним, Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за выброс мусора из машин. Нововведения коснутся увеличения штрафов за незаконный сброс отходов и разрешат фиксировать такие нарушений посредством фото и видеосъемки. Сумма штрафа составит от 10 тысяч до 200 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта и статуса нарушителя.