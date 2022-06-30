В России могут повысить предельную скорость на автострадах до 150 км/ч

Михаил Черников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На отдельных участках российских автострад можно повысить предельно допустимую скорость до 150 км/ч. С соответствующим предложением в беседе с журналистами выступил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в четверг, 30 июня 2022 года.

Глава ГИБДД напомнил, что после повышения предельной скорости на автострадах до 130 км/ч аварийность не выросла, так как состояние дорожной сети России значительно улучшилось. По его словам, "дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские".

"Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать", - заключил Михаил Черников.

Напомним, Михаил Черников сообщил, что электронные водительские права введут в РФ до конца 2022 года. Для введения электронных документов потребуются правки в ПДД. Руководитель Госавтоинспекции пояснил, что в некоторых случаях сотрудники ГИБДД все-таки могут потребовать бумажную версию документа.

Как ранее писал сайт kp.ru, водителей решили избавить от страха получить штраф за незначительные нарушения правил дорожного движения. Автор законопроекта, депутат Госдумы Николай Новичков предположил заменить ряд штрафов предупреждениями.