МВД Узбекистана сообщило, что организаторы беспорядков в Нукусе пытались захватить органы власти

Участники беспорядков в Узбекистане попытались захватить здания органов власти в Нукусе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило о попытке захвата органов власти организаторами беспорядков в городе Нукусе.

По данным ведомства, 1 июля 2022 года злоумышленники собрали местных жителей перед комплексом административных зданий Каракалпакии, после чего спровоцировали их на попытку захвата этих объектов.

"Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", - говорится в сообщении МВД Узбекистана.

В министерстве уточнили, что организаторы беспорядков, а также демонстранты, оказавшие сопротивление стражам порядка, задержаны. В их отношении ведутся следственные действия.

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