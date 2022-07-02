Фото: Twitter Илона Маска

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск встретился с Папой Римским Франциском. Фотографию с встречи американский миллиардер опубликовал на своей странице в Twitter.

"Для меня большая честь встретиться вчера с понтификом", - написал Маск.

Подробностей встречи бизнесмен не привел.

Как ранее писал сайт kp.ru, около 500 самых богатых людей обеднели на 1,4 трлн долларов за первое полугодие текущего года на фоне резкого обвала глобальных фондовых рынков. Среди них и Илон Маск, который потерял порядка 62 млрд долларов.

Напомним, суд удовлетворил просьбу 18-летнего сына предпринимателя и изобретателя Илона Маска о смене имени и пола. Теперь Ксавье Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.