Глава регулятора Германии предупредил о шокирующем повышении цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будущее повышение цен на газ будет шокирующим для потребителей, считает глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. По его мнению, остановка трубопровода «Северный поток» может взвинтить цены на голубое топливо в три раза.

«Многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков электроэнергии. И мы можем только предполагать, как будет обстоять дело дальше», – заявил Мюллер в интервью медиагруппе Funke.

По мнению главы германского регулятора, властям ФРГ необходимо принять меры, которые облегчат гражданам бремя роста цен на энергоносители. Он отметил, что многие жители Германии будут не в состоянии выдержать даже минимальной дополнительной нагрузки.

Как писал сайт Kp.ru, обе нитки «Северного потока» будут с 11 по 21 июля 2022 остановлены для проведения планового технического обслуживания. Речь идет о тестировании механических компонентов и систем автоматизации в целях обеспечения эффективной, безопасной и надежной работы газопровода, уточнил оператор газопровода.