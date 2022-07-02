В ЛНР заявили, что украинские войска в Лисичанске утратили боеспособность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины в Лисичанске потеряли боеспособность благодаря действиями союзных сил России и Луганской народной республики, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В населенном пункте Лисичанск есть еще локальные очаги, когда украинские националисты пытаются отстреливаться и держать определенные участки местности. Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Марочко в эфире телеканала «Россия 24», союзные подразделения полностью окружили Лисичанск и преградили украинским войскам пути отступления. В настоящее время на территории Луганской области, кроме Лисичанска, почти нет военных ВСУ, сказал он.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Лисичанск полностью окружен. Он выразил уверенность, что оставшимся в городе украинским националистам вырваться из кольца не удастся, «даже если очень постараться».