Лисичанск полностью окружен

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Город Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР) полностью окружен. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале в субботу, 2 июля 2022 года.

"Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружён союзными войсками", - написал Кадыров.

Он выразил уверенность, что оставшимся в городе украинским националистам вырваться из кольца не удастся, "даже если очень постараться".

Как ранее писал сайт kp.ru, несколькими часами ранее стало известно, что Вооруженным силам России осталось пройти шесть километров, чтобы полностью окружить город Лисичанск. Для того, чтобы замкнуть кольцо, военным России и ЛНР оставалось занять населенный пункт Белоголовка.

Напомним, днем ранее Рамзан Кадыров заявил, что украинские вооруженные формирования в Лисичанске не координируют свои действия и не могут дать достойный отпор.