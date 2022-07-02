Глава правящей партии Польши заявил о намерении Варшавы получить репарации от Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши не отступят от своих намерений получить репарации от Германии за нанесенный ею ущерб в годы Второй мировой войны, заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается. Мы должны твердо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле», – сказал он на встрече с избирателями в Белостоке.

Качиньский также добавил, что Варшава, помогая Киеву «как никто», отстаивает польские интересы.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в его стране будет создан специальный научно-исследовательский институт, который сосредоточится на усилиях по подсчету понесенного во время Второй Мировой войны ущерба и взысканию репараций с Германии.