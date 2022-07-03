В Москве на пожаре в частной наркологической клинике погиб человек

В Москве на пожаре в наркологической клинике погиб человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один человек погиб на пожаре в частной наркологической клинике в Москве. Пожар произошел в ночь на 3 июля в клинике, расположенной на проезде Черского. Сообщается также о троих пострадавших.

«В частной наркологической больнице на проезде Черского произошел пожар на первом этаже. Погиб один человек», - цитирует ТАСС сообщение экстренных служб.

Шесть человек спасли из горящего здания через окна. Медики определили, что трое из них получили травмы. Когда в клинике возник пожар, там находились девять пациентов.

Пожар охватил площадь в 50 квадратных метров, горело оборудование клиники и внутренняя отделка здания. Сообщается, что огонь потушили в 00.43.

В 2020 году на пожаре погибли четверо пациентов красноярской наркологической клиники «Чистый Город». Подробности здесь на kp.ru.

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