Шольц призвал пересмотреть основополагающие договоры ЕС до присоединения Украины

Шольц призвал пересмотреть систему голосования в ЕС до приема Украины, чтобы избежать изменения баланса сил внутри сообщества. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал до присоединения Украины к ЕС пересмотреть основополагающие договоры сообщества, в частности, изменить систему голосования и упразднить право вето. Об этом сообщает британское издание Telegraph в субботу 2 июля со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По информации издания, Шольц опасается, что членство Украины может сместить баланс сил внутри Евросоюза и это принесет ущерб как Берлину, так и другим странам-донорам ЕС.

«Шольц хочет изменить систему голосования, чтобы гарантировать невозможность формирования силовых блоков стран ЕС с целью обеспечения дополнительных средств от своих богатых западных союзников», - пишет издание.

Нынешняя система голосования в ЕС предусматривает распределение голосов в соответствии с численностью населения стран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз в феврале 2022 года.

В июне Украина получила статус кандидат в члены Евросоюза. Решение было принято с большими оговорками и условиями.

Тем временем телеканал NRK назвал пять главных причин, почему Украине не светит членство в ЕС. Среди них коррупция, бедность и проблемы с демократией.