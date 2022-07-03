В Росгидрометцентре прогнозируют повышение температуры в Москве на 1-1,5 градуса выше нормы в июле 2022 года

Июль в Москве будет на 1-1,5 градуса жарче климатической нормы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Москвичей ожидает жаркий июль, температура будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. В то же время осадков синоптики ожидают меньше, чем обычно выпадает в российской столице во втором месяце лета.

«Температура воздуха в июле в столичном регионе ожидается выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86-90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным», - цитирует РИА Новости главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.

Небольшие дожди ожидаются в Москве со вторника, 5 июля, но они будут кратковременными и локальными, так что особого облегчения страдающей от жары столице не принесут.

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