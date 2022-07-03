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Происшествия3 июля 2022 5:46

ПВО России сбили два украинских дрона "Стриж" над Курской областью

В результате произошедшего никто не пострадал
Виктор БАЖЕНОВ
Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж".

- Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж", — написал глава региона в Telegram.

Он добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал, отметив профессионализм российских военных.

Старовойт также выразил соболезнования родным и близким погибших при ЧП в Белгороде.

Напомним, около трех часов ночи 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии «громких звуков», после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Хлопки Гладков объяснил, предположительно, срабатыванием систем ПВО. Позже глава региона сообщил, что располагает информацией о трех погибших и четверых пострадавших. 11 домов получили повреждения..