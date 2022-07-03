Губернатор Белгорода Гладков заявил о трех погибших после ЧП в ночь на 3 июля 2022 года

Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

В результате обстрела Белгорода в ночь на 3 июля погибли три человека. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Также Гладков сообщил о четырех пострадавших и о 39 разрушенных жилых домах.

Фото: предоставлено очевидцем

Губернатор рассказал, что вместе с мэром Белгорода Антоном Ивановым он выехал на место, обошел жилые дома в пострадавших районах. По словам Гладкова, повреждения получили 11 многоквартирных домов.

Фото: предоставлено очевидцем

«А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью», - написал Гладков в Telegram.

Губернатор сообщил, что располагает информацией о трех погибших и четверых пострадавших.

Фото: предоставлено очевидцем

«Два человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших.», - написал он.

Фото: предоставлено очевидцем

Напомним, около трех часов ночи 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких хлопков, после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Хлопки Гладков объяснил, предположительно, срабатыванием систем ПВО.

Фото: предоставлено очевидцем

Позже сообщалось, что пожарные потушили частный дом, загоревшийся после серии хлопков.