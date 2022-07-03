Фото пострадавших домов в Белгороде опубликовал губернатор

Губернатор Белгородской области опубликовал фото разрушенных в результате ЧП домов Фото: Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографии пострадавших после серии «громких звуков» домов в региональной столице.

- Вместе с (мэром Белгорода) Антоном Ивановым встретился с жильцами дома №29 на 2-ом Южном переулке. Здесь загорелась крыша дома. Погибших и пострадавших нет. Дом восстановим, — написал глава региона в Telegram, прикрепив к посту фотографии разрушенных домов.

Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Они выясняют причину пожара.

Фото: Вячеслав Гладков

Фото: Вячеслав Гладков

По словам губернатора, сейчас порядные организации делают замеры в других поврежденных домах. Позже они приступят к восстановительным работам. Гладков подчеркнул, что будет считать дом восстановленным только после получения соответствующей расписки от его жителей.

Напомним, около трех часов ночи 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии «громких звуков», после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Хлопки Гладков объяснил, предположительно, срабатыванием систем ПВО. Позже глава региона сообщил, что располагает информацией о трех погибших и четверых пострадавших. 11 домов получили повреждения.