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Общество3 июля 2022 6:34

В ГИБДД допустили оснащение патрульных машин системами распознавания лиц

Также технология поможет распознавать нарушения ПДД и выявлять разыскиваемые автомобили
Виктор БАЖЕНОВ
Машину ГИБДД могут оснастить системами распознавания лиц

Машину ГИБДД могут оснастить системами распознавания лиц

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России допустили оснащение патрульных машин системами распознавания лиц.

Как пишет ТАСС, такая система позволит распознавать нарушения ПДД, выявлять автомобили, которые находятся в розыске, распознавать лица водителей, а также фиксировать государственные регистрационные знаки.

Ранее Министерство просвещения России выступило с инициативой создать федеральный центр по оценке качества подготовки водителей в автошколах. Соответствующее предложение адресовано ГИБДД и Рособрнадзору. Новую структуру планируется наделить полномочиями проверять качество образования в автошколах и накладывать на них штрафные санкции вплоть до лишения лицензии и аккредитации. Замглавы Минпросвещения Денис Грибов выразил уверенность, что инициатива поможет улучшить качество обучения будущих водителей в России.