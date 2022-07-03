Сенатор Клишас назвал обстрел Белгорода актом прямой агрессии Украины

Андрей Клишас Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал ЧП в Белгороде.

- Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины, — написал политик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что действия Киева требуют жесткого ответа от России. В противном случае атаки ВСУ на регионы РФ продолжатся, полагает сенатор.

Напомним, около трех часов ночи 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии «громких звуков», после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Хлопки Гладков объяснил, предположительно, срабатыванием систем ПВО. Позже глава региона сообщил, что располагает информацией о трех погибших и четверых пострадавших. 11 домов получили повреждения.