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Происшествия3 июля 2022 8:31

Сенатор Клишас назвал обстрел Белгорода актом прямой агрессии Украины

Действия Киева требуют жесткого ответа от РФ, заявил политик
Виктор БАЖЕНОВ
Андрей Клишас

Андрей Клишас

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал ЧП в Белгороде.

- Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины, — написал политик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что действия Киева требуют жесткого ответа от России. В противном случае атаки ВСУ на регионы РФ продолжатся, полагает сенатор.

Напомним, около трех часов ночи 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии «громких звуков», после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Хлопки Гладков объяснил, предположительно, срабатыванием систем ПВО. Позже глава региона сообщил, что располагает информацией о трех погибших и четверых пострадавших. 11 домов получили повреждения.