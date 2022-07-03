Погибшие при обстреле Белгорода оказались украинскими беженцами из Харькова

При обстреле Белгорода погибли украинские беженцы Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Житель дома 23 по улице Маяковского в Белгороде рассказал, что погибшие при обстреле города оказались беженцами из Украины. По его словам, один из украинских снарядов попал в пристройку дома.

- Там ночевала семья - из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия, — цитирует белгородца РИА Новости.

Мужчина добавила, что в результате удара пристройка была полностью разрушена.

Напомним, около трех часов ночи 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии «громких звуков», после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Хлопки Гладков объяснил, предположительно, срабатыванием систем ПВО. Позже глава региона сообщил, что располагает информацией о трех погибших и четверых пострадавших. 11 домов получили повреждения.