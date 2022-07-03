Российские силы заблокировали группировку ВСУ в Лисичанске

Силы РФ замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

- В результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска, — говорится в сообщении военного ведомства.

В лисичанском «котле» оказалась группировка украинских силовиков. В Минобороны рассказали, что за последние два дня 38 военных ВСУ добровольно сложили оружие.

Также сообщается, что армия РФ ведет бои вокруг Лисичанска. 2 июня российские силы освободили населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные формирования Украины широко используют дома мирных жителей и объекты социальной инфраструктуры в военных целях. Как сообщил генерал-полковник на брифинге, боевики националистических батальонов дислоцируются в зданиях института иностранных языков и отдела ЗАГС в Бахмуте Донецкой народной республики. По его словам, на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, а подходы к этим учреждениям заминированы, о чем местные жители умышленно не уведомлены. Он также сообщил, что в Славянске подразделения ВСУ с целью обвинения России в убийстве мирного населения Украины обстреляли жилые кварталы, в результате чего погибла женщина и около 10 человек получили ранения.