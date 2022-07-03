Премьер Японии сообщил, что G7 планирует снизить цены на российскую нефть в два раза

Фумио Кисида Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о планах стран G7 снизить цены на нефть из России в два раза.

- Ожидается, что потолок цены на нефть из РФ будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены. Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной, — цитирует политика агентство Kyodo.

По его словам, миру необходимо показать, что «любое насилие имеет высокую цену».

Напомним, Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек значительно занизил цифру импорта российской нефти в ФРГ. Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag. Сообщается, что в конце апреля Хабек заявил, что Германия получает из России 12 процентов от общего объема импортируемой нефти. В то же время немецкое Минэкономики в ответ на запрос депутата Бундестага Йенса Шпана выдало другую цифру. По данным ведомства, доля российской нефти в общем объеме поставок этого энергоносителя в Германию составляет 27,8%. Депутат отметил, что разброс данных говорит о том, что зависимость ФРГ от импорта российской нефти едва ли снизилась.