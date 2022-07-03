Министр экономики ФРГ Хабек солгал об объемах импорта российской нефти

Германский министр солгал об объемах поставляемой в Германию российской нефти. Фото: REUTERS

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек значительно занизил цифру импорта российской нефти в ФРГ. Об этом в субботу 2 июля сообщило немецкое издание Welt am Sonntag.

Сообщается, что в конце апреля Хабек заявил, что Германия получает из России 12 процентов от общего объема импортируемой нефти. В то же время немецкое Минэкономики в ответ на запрос депутата Бундестага Йенса Шпана выдало другую цифру. По данным ведомства, доля российской нефти в общем объеме поставок этого энергоносителя в Германию составляет 27,8%.

«Заявленное министром Хабеком снижение зависимости от поставок сырой нефти до 12%, очевидно, было спонтанной оценкой», - цитирует ТАСС комментарий Шпана.

Депутат отметил, что разброс данных говорит о том, что зависимость ФРГ от импорта российской нефти едва ли снизилась.

Напомним, в Минэкономики ФРГ заявили о планах отказаться от поставок газа из России до 2024 года.

Тем временем эксперт оценил отказ Германии от российского газа в триллион евро, а президент США через соцсети попытался уговорить владельцев американских автозаправок немедленно снизить цены на бензин.