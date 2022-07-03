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Экономика3 июля 2022 0:48

Министр экономики ФРГ Хабек солгал об объемах импорта российской нефти

Welt сообщила, что глава Минэкономики ФРГ существенно занизил объем импорта нефти из России
Мария ПАВЛОВА
Германский министр солгал об объемах поставляемой в Германию российской нефти.

Германский министр солгал об объемах поставляемой в Германию российской нефти.

Фото: REUTERS

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек значительно занизил цифру импорта российской нефти в ФРГ. Об этом в субботу 2 июля сообщило немецкое издание Welt am Sonntag.

Сообщается, что в конце апреля Хабек заявил, что Германия получает из России 12 процентов от общего объема импортируемой нефти. В то же время немецкое Минэкономики в ответ на запрос депутата Бундестага Йенса Шпана выдало другую цифру. По данным ведомства, доля российской нефти в общем объеме поставок этого энергоносителя в Германию составляет 27,8%.

«Заявленное министром Хабеком снижение зависимости от поставок сырой нефти до 12%, очевидно, было спонтанной оценкой», - цитирует ТАСС комментарий Шпана.

Депутат отметил, что разброс данных говорит о том, что зависимость ФРГ от импорта российской нефти едва ли снизилась.

Напомним, в Минэкономики ФРГ заявили о планах отказаться от поставок газа из России до 2024 года.

Тем временем эксперт оценил отказ Германии от российского газа в триллион евро, а президент США через соцсети попытался уговорить владельцев американских автозаправок немедленно снизить цены на бензин.