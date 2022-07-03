В Хургаде от нападения акулы погибла вторая женщина

В Египте погибла еще одна женщина от нападения акулы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В египетском городе Хургаде еще одна женщина погибла от нападения акулы. Об этом сообщило министерство окружающей среды Египта.

- Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В пятницу, 1 июля, генеральное консульство России в Хургаде сообщило о нападении акулы на женщину. Это произошло в районе Сахль Хашиш. Очевидцы сняли момент нападения на видео. В кадре люди, которые пытаются добросить спасательный круг до находящейся в море женщины, вокруг которой расплывается большое кровавое пятно. С первого раза добросить до нее спасательный круг не получилось. Женщину госпитализировали, она скончалась в больнице. Погибшая туристка была гражданкой Австрии. После инцидента в Хургаде запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку на три дня.