Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 июля 2022 2:31

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации и передачи Украине замороженных российских активов

Глава британского МИД Трасс заявила, что поддерживает эту концепцию
Мария ПАВЛОВА
Лиз Трасс заявила, что поддерживает идею передачи замороженных российских активов Украине.

Лиз Трасс заявила, что поддерживает идею передачи замороженных российских активов Украине.

Фото: REUTERS

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что поддерживает концепцию конфискации замороженных в стране российских активов и последующей передачи их Украине. По словам Трасс, сейчас этот вопрос рассматривается властями Великобритании. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявила в интервью газете Guardian.

«Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я безусловно согласна с концепцией», - сказала Трасс, отметив, что для воплощения этого решения, возможно, придется изменить британское законодательство.

Ранее Минфин Германии предложил конфисковывать государственные российские активы и использовать эти средства для восстановления Украины.

В частности, в G7 и ЕС обсуждался вопрос конфискации зарубежных активов Центробанка России.

Тем временем еврокомиссар Джентилони заявил о юридических сложностях в вопросе конфискации российских активов и выразил мнение, что конфискация российских активов не носит политический характер.