Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации и передачи Украине замороженных российских активов

Лиз Трасс заявила, что поддерживает идею передачи замороженных российских активов Украине. Фото: REUTERS

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что поддерживает концепцию конфискации замороженных в стране российских активов и последующей передачи их Украине. По словам Трасс, сейчас этот вопрос рассматривается властями Великобритании. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявила в интервью газете Guardian.

«Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я безусловно согласна с концепцией», - сказала Трасс, отметив, что для воплощения этого решения, возможно, придется изменить британское законодательство.

Ранее Минфин Германии предложил конфисковывать государственные российские активы и использовать эти средства для восстановления Украины.

В частности, в G7 и ЕС обсуждался вопрос конфискации зарубежных активов Центробанка России.

Тем временем еврокомиссар Джентилони заявил о юридических сложностях в вопросе конфискации российских активов и выразил мнение, что конфискация российских активов не носит политический характер.