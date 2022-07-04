Ограничения на пересечение границы России будут сняты 15 июля 2022 года

РФ снимет коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля 2022 года, которые были введены на фоне пандемии.

- По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями Правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р, — говорится в сообщении оперативного штаба.

Уточняется, что с 15 июля въезжающим из Белоруссии не потребуется предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, для граждан других государств это требование сохраняется.

1 июля Роспотребнадзор принял решение снять ограничения, которые были введены в России из-за пандемии коронавирусной инфекции. В том числе, отменяют масочный режим. Таким образом, кроме обязательного ношение масок, также отменяют ограничения в местах общественного питания и запрет на проведение массовых мероприятий. Однако Роспотребнадзор отмечает, что при ухудшении обстановки с распространением коронавируса «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено». Кроме того, сохраняются противоэпидемические меры для своевременного выявления заболевших COVID-19 и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидпроцессом.